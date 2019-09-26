https://static.news.ru/photo/9b06289a-e10b-11e9-a55c-fa163e074e61_660.jpg Павел Мамаев Фото: Jose Manuel Alvarez Rey/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полузащитник Павел Мамаев прилетел в Ростов для переговоров с руководством местного клуба.

В четверг, 26 сентября, Мамаев в Москве должен был пройти медосмотр в «Динамо», но его перенесли. Мамаев вылетел вместе с «Динамо» в Ростов на матч 11-го тура, где проведёт переговоры с руководством клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».

Таким образом, возможный переход в «Динамо» находится под угрозой срыва.

Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 6 сентября. Игроки отбывали заключение за участие в двух потасовках 8 октября 2018 года.

Ранее ФК «Краснодар» и Мамаев оформили расторжение контракта по взаимному согласию сторон, писал News.ru.