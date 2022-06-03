Мамаев и Жирков покинули «Химки» Полузащитники Павел Мамаев и Юрий Жирков покинули подмосковный ФК «Химки»

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Павел Мамаев

Полузащитники Павел Мамаев и Юрий Жирков покинули подмосковный футбольный клуб «Химки», сообщил изданию «Чемпионат.com» член наблюдательного совета команды Роман Терюшков. Он поблагодарил футболистов за время, проведенное в клубе.

Мы говорим Жиркову и Мамаеву спасибо за то, что были с нами полгода. Продлевать контракты мы не будем. Они уйдут в качестве свободных агентов. Больше никаких уходов не планируется. Все в отпусках и готовятся к старту следующего сезона, — заявил Терюшков.

Футболисты пополнили состав подмосковной команды нынешней зимой. 38-летний Жирков сыграл три матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых не отметился результативными действиями. На счету 33-летнего Мамаева один матч.

1 июня Александр Кержаков рассказал, что у него закончился контракт с «Нижним Новгородом». По словам специалиста, новое соглашение не подписано. Конкретных предложений от клуба пока не было.