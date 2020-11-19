Газизов оказался недоволен тем, что Соболева вызвали в сборную

https://static.news.ru/photo/e7dda76e-2a67-11eb-b2a7-fa163e074e61_660.jpg Александр Соболев Фото: spartak.com

Гендиректор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов оказался недоволен тем, что форварда Александра Соболева вызвали в сборную России.

По его словам, клуб заявлял о том, что у Соболева наблюдаются проблемы с коленным суставом. Для подтверждения диагноза в штаб направляли МРТ футболиста.

Александр сам жаловался на периодические боли, но, как ответственный человек, всё равно поехал в расположение основной команды, — отметил Газизов, слова которого приводит Championat.com.

Гендиректор «Спартака» также добавил, что тренерский штаб «подверг серьёзной опасности здоровье игрока». Известно, что сейчас Соболев проходит дополнительные обследования. Некоторое время назад появилась информация о том, что футболист не сыграл в матче с Сербией (0:5) из-за болей в колене.

Проигрыш в Белграде стоил сборной России места во второй корзине при жеребьёвке отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Команда опустилась в третью корзину и получит более сильных соперников. Каких именно, станет известно 7 декабря 2020 года, когда состоится жеребьёвка.

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