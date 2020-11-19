Газизов оказался недоволен тем, что Соболева вызвали в сборную

Гендиректор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов оказался недоволен тем, что форварда Александра Соболева вызвали в сборную России.
По его словам, клуб заявлял о том, что у Соболева наблюдаются проблемы с коленным суставом. Для подтверждения диагноза в штаб направляли МРТ футболиста.
Александр сам жаловался на периодические боли, но, как ответственный человек, всё равно поехал в расположение основной команды, — отметил Газизов, слова которого приводит Championat.com.
Гендиректор «Спартака» также добавил, что тренерский штаб «подверг серьёзной опасности здоровье игрока». Известно, что сейчас Соболев проходит дополнительные обследования. Некоторое время назад появилась информация о том, что футболист не сыграл в матче с Сербией (0:5) из-за болей в колене.
Проигрыш в Белграде стоил сборной России места во второй корзине при жеребьёвке отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Команда опустилась в третью корзину и получит более сильных соперников. Каких именно, станет известно 7 декабря 2020 года, когда состоится жеребьёвка.
Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник московского ФК «Спартак» Алекс Крал может сменить клуб в январе.
Так, 22-летний хавбек сборной Чехии заинтересовал клубы АПЛ.