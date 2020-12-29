Малком стал самым подешевевшим игроком РПЛ

https://static.news.ru/photo/305a1d92-49d5-11eb-9d83-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Fabrizio Neitzke/globallookpress.com

Цены на игроков Российской премьер-лиги (РПЛ) обновил немецкий сайт о футболе Transfermarkt.

Так, самым подешевевшим игроком с июля 2020 года стал полузащитник футбольного клуба «Зенит» Малком. Его стоимость упала на €6 млн — до €24 млн.

Вторую строчку рейтинга занял защитник ЦСКА Марио Фернандес. Его цена снизилась на €4 млн и составила €18 млн. На третьей позиции оказался полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк. Футболист подешевел на €3 млн — до €13 млн.

Кроме того, в представленном перечне присутствуют Франсуа Камано, Себастьян Дриусси, Адольфо Гайч, Зе Луиш, Иван Игнатьев, Соломон Кверквелия и Александр Кокорин.

Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник казанского ФК «Рубин» Хвича Кварацхелия планирует перейти в европейский футбольный клуб. По его словам, он не намерен долго играть за российские команды. Футболист заверил, что у него уже есть интересные предложения, по которым ведутся переговоры.

Кварацхелия пришёл в «Рубин» летом 2019 года. Перед этим футболист играл за московский «Локомотив», грузинские «Рустави» и «Динамо» (Тбилиси).