Малафеев прокомментировал переход Кокорина в «Фиорентину»

https://static.news.ru/photo/5cc6ef04-609b-11eb-9e25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший вратарь футбольного клуба «Зенит» и сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».

Известно, что 27 января футболист подписал контракт с клубом.

Сложно сказать, заиграет Саша в «Фиорентине» или нет. Мы понимаем уровень итальянского чемпионата, он достаточно высокий. Ему будет не так просто, соперники в Серии А очень сильные, — отметил Малафеев, слова которого приводит Sport24.

Он также добавил, что сейчас основная задача Кокорина — это проявить себя.

Некоторое время назад московский футбольный клуб «Спартак» официально объявил, что форвард «красно-белых» Александр Кокорин переходит в итальянскую «Фиорентину».

При этом бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не верит в интерес итальянского клуба к Кокорину, который в последнее время постоянно травмируется. Он выразил мнение, что футболист, скорее всего, перейдёт в «Сочи».

Ранее NEWS.ru писал, что Александру Кокорину следует побыстрее выучить итальянский язык, а также постараться вести себя поскромнее в новом клубе. Такие советы футболисту дал Андрей Канчельскис, выступавший за «Фиорентину» в 90-е годы.