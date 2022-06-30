МакSим выступит перед матчем «Спартака» с «Зенитом» за Суперкубок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица МакSим

Певица МакSим выступит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» перед началом матча местного «Зенита» против «Спартака» за Суперкубок России, сообщил «Чемпионат.com» концертный директор исполнительницы Павел Назаров.

Он не уточнил, какую песню споет МакSим. Кроме того, на матче планируется выступление группы «Ленинград».

29 мая МакSим после победы «Спартака» над «Динамо» в финале Кубка России на стадионе «Лужники» исполнила песню «Знаешь ли ты», которая считается неофициальным гимном болельщиков московского «Спартака». В этот момент игроки и фанаты красно-белых праздновали завоевание трофея.

«Спартак» сыграет с «Зенитом» за Суперкубок 9 июля. Матч откроет новый сезон в российском футболе.