Маклаков: матч полуфинала был сделан в пользу «Зенита»

https://static.news.ru/photo/4f437388-c9e8-11ea-9de3-fa163e074e61_660.jpg Алексей Маклаков Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актёр и болельщик московского «Спартака» Алексей Маклаков отреагировал на поражение команды в матче полуфинала Кубка России с петербургским «Зенитом» со счётом 1:2.

Поражение потерпели не от «Зенита», а от человека, который сидел перед телевизором под названием VAR. Не понимаю, о каком матче мы говорим. О том, который был сделан в пользу «Зенита»? Не рассматриваю такие игры, не вижу смысла, — сказал Маклаков корреспонденту NEWS.ru.

В финале «Зенит» поборется с «Химками». По мнению актёра, все клубы нашей страны ждёт тот исход, который ждал столичный «Спартак».

Кроме, естественно, команды, которая играла против моего коллектива. Все СМИ трубили, что «Спартак» преувеличивает псевдорешения VAR. В этом матче вся страна увидела, что «красно-белые» болельщики были правы. Нас толкают открыть тропу войны? Зачем? Это делается, чтобы произошёл эмоциональный взрыв? Этого делать ни в коем случае нельзя. Откажитесь от системы видеоповтора. Не готовы судьи. Не знают, как работать. Раньше был VAR с «навара», а теперь «навар» с VAR. Как бы ты ни старался, невозможно, потому что всё решает не то, — заключил он.

Встреча 1/2 финала в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 24-й минуте счёт открыл Артём Дзюба, реализовавший пенальти, назначенный за снос в штрафной Сердара Азмуна. В добавленное к первому тайму время счёт ударом головой сравнял нападающий москвичей Александр Соболев, но практически сразу после этого хозяева вновь вышли вперёд — передачу Малкома замкнул Далер Кузяев. Во второй половине встречи счёт не изменился, писал NEWS.ru.