«Маккаби» из Хайфы отказался отпускать капитана команды в Россию

https://static.news.ru/photo/6d4f1374-49e4-11eb-bf8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: mhaifafc.com

Лидер чемпионата Израиля по футболу «Маккаби» (Хайфа) ответил отказом на предложение московского ЦСКА об аренде 24-летнего полузащитника Неты Лави.

На официальном сайте израильского клуба сообщается , что «армейцы» сделали официальное предложение по Лави. ЦСКА хотел взять футболиста в аренду до конца сезона с опцией выкупа. Однако израильская сторона ответила отказом. В «Маккаби» заявляют, что футболист нужен клубу для выполнения задачи, поставленной на остаток сезона.

Нета Лави является капитаном команды из Хайфы. В текущем сезоне он провёл за клуб 16 игр во всех турнирах.

Информированный источник из штаба «Маккаби» рассказал «Спорт-Экспрессу», что ЦСКА предлагал футболисту зарплату в €800 тысяч за сезон, а клубу — €2 млн за трансфер после аренды. Зарплата Лави в «Маккаби» составляет €180 тысяч за сезон.

Ранее руководство петербургского ФК «Зенит» предложило английскому клубу «Эвертон» €40 млн за трансфер бразильского нападающего Андраде Ришарлисона. Самому форварду пообещали €10 млн в год в течение пяти лет, передавал NEWS.ru.