«Маккаби» из Хайфы отказался отпускать капитана команды в Россию

Лидер чемпионата Израиля по футболу «Маккаби» (Хайфа) ответил отказом на предложение московского ЦСКА об аренде 24-летнего полузащитника Неты Лави.
На официальном сайте израильского клуба
Нета Лави является капитаном команды из Хайфы. В текущем сезоне он провёл за клуб 16 игр во всех турнирах.
Информированный источник из штаба «Маккаби»
Ранее руководство петербургского ФК «Зенит» предложило английскому клубу «Эвертон» €40 млн за трансфер бразильского нападающего Андраде Ришарлисона. Самому форварду пообещали €10 млн в год в течение пяти лет, передавал NEWS.ru.