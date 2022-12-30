Майк Тайсон рассказал о знакомстве с Пеле и показал фото Майк Тайсон рассказал о знакомстве с Пеле

Фото: В. Каратаев/РИА Новости

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон опубликовал в соцсетях фото с трехкратным чемпином мира по футболу, бразильцем Пеле. На фото два спортсмена держатся за руки в приветствии и улыбаются.

Мне был 21 год, я мечтал познакомиться с величайшими. Пеле был добродушным человеком, который ни о ком не говорил плохого. Покойся с миром, – написал Тайсон в соцсетях.

Пеле умер 29 декабря в частной клинике в Сан-Паулу, где пролежал месяц из-за ухудшения здоровья на фоне прогрессирующего рака прямой кишки. Футболисту было 82 года. Гражданская панихида по спортсмену состоится 2 января, ее проведут на стадионе родного футбольного клуба Пеле «Сантос» в Сан-Паулу.

Похороны спортсмена пройдут 3 января на территории некрополя «Экуменика», который занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое вертикальное кладбище в мире. На этом же кладбище покоятся родные и друзья форварда.

Как стало известно ранее, правительство Бразилии объявило трехдневный траур в связи со смертью трехкратного чемпиона.