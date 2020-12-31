Мадридский «Реал» договорился с футболистами о снижении зарплат

https://static.news.ru/photo/52b8def2-4c5d-11eb-ae3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruce Cotler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководство мадридского клуба «Реал» договорилось с футболистами о снижении заработных плат на 10%.

При этом «Реал» выполняет свои финансовые обязательства перед игроками и выплатил первую часть зарплат. Однако выплаченная сумма была на 10% ниже согласно договорённости игроков и руководства на фоне снижения доходов клуба из-за пандемии COVID-19, передаёт Marca.

По информации издания, «Реал» не будет подписывать новых игроков в зимнее трансферное окно. Новые футболисты появятся в мадридской команде лишь в случае ухода кого-либо из текущего состава.

Ранее стало известно, что испанскому футбольному клубу «Барселона» грозит банкротство, если он не сократит зарплаты игрокам. Из-за пандемии коронавируса клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы, зарплатную ведомость необходимо сократить на €190 млн. Сейчас руководство «сине-гранатовых» ведёт переговоры с футболистами об уменьшении зарплат на 30%.

В середине октября руководство клуба уже предлагало футболистам сокращение зарплат, но они отказались. С тех пор стороны не могут прийти к компромиссу. Возможно, «Барселона» будет вынуждена в одностороннем порядке снизить зарплаты, писал NEWS.ru.