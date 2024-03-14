Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов Мадридский «Атлетико» победил «Интер» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Футболисты миланского «Интера» уступили в ответном матче игрокам испанского «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Основное время встречи завершилось со счетом 2:1 в пользу хозяев стадиона. В первом матче итальянцы выиграли со счетом 1:0, поэтому было назначено дополнительное время. В серии пенальти испанская команда победила — 3:2.

Таким образом, определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов. Это «Манчестер Сити» (Англия), «Арсенал» (Англия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Бавария» (Германия), «Реал» (Испания), ПСЖ (Франция), «Барселона» (Испания) и «Атлетико» (Испания). Жеребьевка нового этапа турнира состоится 15 марта.

Накануне стало известно, что футбольный клуб «Арсенал» в Лондоне победил португальский «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч со счетом 1:0 выиграли португальцы. Основное время ответной встречи закончилось с аналогичным счетом в пользу «Арсенала». В дополнительное время команды голов не забили, но в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась команда из Лондона, выиграв со счетом 4:2.

В конце декабря клуб «Манчестер Сити» стал победителем клубного чемпионата мира по футболу. В финале турнира он нанес поражение бразильскому «Флуминенсе». Встреча проходила в Саудовской Аравии и завершилась со счетом 4:0 в пользу англичан.