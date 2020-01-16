https://static.news.ru/photo/f6893f04-3840-11ea-a2a4-fa163e074e61_660.jpg Мацей Вилюш (слева) Фото: fc-ural.ru

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» подписал контракт с польским защитником Мацеем Вилюшем.

31-летний игрок перешёл в уральский клуб в статусе свободного агента и будет выступать в команде под пятым номером. Вилюш уже прошёл медицинское обследование и прилетел на сборы вместе с командой, сообщает пресс-служба «Урала».

Ранее Вилюш играл за «Ростов», за который с 2017 года провёл 42 матча в чемпионате России, забив один мяч.

Ранее казанский «Рубин» расторг контракт с защитником Виталием Денисовым по соглашению сторон. Также казанскую команду покинул исландский нападающий Видар Кьяртанссон, принадлежащий «Ростову». Клубы досрочно разорвали арендное соглашение, писал NEWS.ru.