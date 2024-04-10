Любимый футболист Эрдогана шокировал: как игроки меняются до неузнаваемости

Фото: Muharrem Terzi/dpa/Global Look Press

Чемпион мира по футболу Месут Озил сильно изменился после завершения спортивной карьеры. Экс-полузащитник поразил фанатов своей атлетичностью. Но не все бывшие спортсмены выглядят так же хорошо, как Озил. На внешний вид многих известных футболистов повлияли проблемы со здоровьем. Как игроки менялись после ухода из футбола — в материале NEWS.ru.

Озил шокировал подписчиков

Экс-полузащитник «Арсенала» и «Реала», а также сборной Германии объявил год назад о завершении спортивной карьеры. Сейчас футболист, поддержку которому оказывал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, шокировал подписчиков трансформацией тела. Дело в том, что Озил никогда не отличался чрезмерной мускулистостью. У него было стройное телосложение.

В настоящее время спортсмен часто посещает тренажерный зал и нарастил большую мышечную массу.

Валенсия сменил худощавость на мускулистость

Примерно то же, что и с Озилом, произошло с Антонио Валенсией. Футболист был одним из лучших крайних защитников клуба «Манчестер Юнайтед». Вместе с командой он дважды становился чемпионом английской Премьер-лиги, завоевал Кубок Англии 2016 года и становился победителем Лиги Европы УЕФА в 2017-м.

Эквадорец завершил спортивную карьеру в 2021 году. Сейчас 38-летний футболист активно работает над своим телом. Он «поменял» худощавое телосложение на мускулистое.

Фото: FC Manchester United/Global Look Press Антонио Валенсия

Торрес превратился в бодибилдера

Испанский форвард Фернандо Торрес выступал за «Челси», «Атлетико» и другие известные клубы. При этом он не выглядел чересчур атлетичным, а был обычным натренированным спортсменом. После окончания карьеры Торрес буквально не выходил из спортзала и сильно накачался.

Сейчас он выглядит как бодибилдер. Торрес не только накачал мускулы, но и полюбил единоборства. Он часто занимается с боксерской грушей в зале. Фернандо не забросил футбол — он тренирует молодежную команду «Атлетико».

Насри помешала дисквалификация

Полузащитник Самир Насри, который играл за французский «Марсель», английские «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм Юнайтед», испанскую «Севилью» и турецкий «Антальяспор», был дисквалифицирован в 2018 году за нарушение антидопинговых правил. Чемпион Европы в составе сборной Франции среди юниоров за два года до этого проходил лечение в Лос-Анджелесе в клинике, которая специализируется на витаминной терапии и потенциально скрывает следы допинга. Из-за неудачной апелляции адвокатов Насри в Спортивный арбитражный суд дисквалификацию продлили еще на полгода.

Насри пытался вернуться в футбол после дисквалификации, но ему не позволили это сделать травмы и лишний вес. Спортсмен завершил карьеру в 2021 году.

Фото: Virginie Lefour/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Самир Насри

У Роналдо обнаружили проблемы с щитовидкой

В 2017 году легендарный бразилец Роналдо появился на футбольном поле на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в весьма плачевном виде. На празднование вручения очередного «Золотого мяча» Криштиану Роналду бывший футболист надел старый пиджак, но едва в него поместился. Роналдо ходил по полю с трудом и вразвалку.

Бразилец набрал лишний вес, еще когда играл в Европе. Сначала он весил около 75 кг, но к началу 2000-х — уже за 90 кг. В 2011 году стало известно, что у футболиста есть проблемы с щитовидной железой. Недостаток гормонов замедляет метаболизм, из-за чего набирается вес даже тогда, когда человек мало ест. В 2012 году Роналдо весил уже 115 кг.

Впоследствии экс-игроку удалось сбросить около 25 кг. Сейчас Роналдо старается не допускать резких скачков в весе, который на данный момент составляет около 90 кг.

Фото: Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Снейдер признавался в разгульном образе жизни

Голландец Уэсли Снейдер был очень известным футболистом в конце 2000-х — начале 2010-х. Он считался ключевой фигурой в «Интере» под руководством Жозе Моуринью. Вскоре после окончания карьеры в 2019 году Снейдер появился на трибуне во время одного из матчей чемпионата Нидерландов и шокировал болельщиков. Он сильно прибавил в весе.

С течением времени экс-футболист не смог сбросить лишние килограммы. Уэсли говорил, что привык вести разгульный образ жизни и ни в чем себе не отказывать. Набору лишнего веса, вероятно, поспособствовали депрессия, развод и потеря €10-15 млн из-за неудачных бизнес-проектов.

Дафф стал похож на викинга

Ирландец Дэмьен Дафф сделал себе имя, еще выступая за «Челси» под руководством Моуринью в середине 2000-х. Он два раза выиграл с клубом английскую Премьер-лигу и был одним из ведущих игроков. После этого Дафф успешно выступал в Англии за «Ньюкасл» и «Фулхэм», с которым дошел до финала Лиги Европы в 2010 году.

Сейчас Даффу 45 лет, он три года тренирует ирландский «Шелбурн». Под его руководством клуб дошел до финала Кубка страны в сезоне-2021/22. При этом болельщики обратили внимание на изменения во внешности Даффа. Из худощавого блондина он превратился в викинга с бородой и большой шевелюрой.

Фото: imago sportfotodienst/Global LookPress, ТАСС Дэмьен Дафф

Руни сделал пересадку волос и набрал вес

Английский футболист Уэйн Руни является одним из самых известных спортсменов своего поколения. Он играл за «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», а также за сборную страны на разных международных турнирах. Руни завершил спортивную карьеру в 2021 году и начал работать тренером.

В возрасте 20 лет у игрока возникли проблемы со здоровьем — он начал лысеть. Во время различных интервью Руни рассказывал о последствиях облысения и о том, как это повлияло на его уверенность в себе.

Футболист писал в соцсетях, что дважды прошел процедуру пересадки волос и доволен результатом. Обе процедуры провел один и тот же врач — в 2011 году и в 2013-м. Сейчас легенда английского футбола набрал вес и отрастил седую бороду.

Фото: SOLO/ZUMAPRESS.com Уэйн Руни

Визе превратился в рестлера

Вратарь Тим Визе выигрывал со сборной Германии медали самых крупных турниров — чемпионатов Европы и мира. В 2013 году голкипер поссорился с главным тренером команды «Хоффенхайм», из-за чего был сначала отправлен во второй состав, а потом и вовсе отстранен от тренировок. В этот период Визе регулярно посещал спортзал.

Вратарь всегда быстро набирал вес. При этом он никогда не считался худым или стройным. При росте 193 см его вес составлял 90 кг.

В 2014 году Визе закончил футбольную карьеру и начал активно заниматься со штангой. Экс-игрок накачал мышцы и стал похож на бодибилдера. При этом некоторые фанаты считали, что он займется боксом.

Визе занимался бегом три раза в неделю. Силовым тренировкам экс-игрок уделял по 10-12 часов в неделю. Кроме того, Визе употреблял в пищу большое количество протеина — курицу, телятину, рыбу, а также пил протеиновые коктейли. Все это составляло около 7000 калорий в день.

В 2014 году Визе впервые вышел на ринг в качестве рестлера. Его первый поединок в американском рестлинг-промоушене (WWE) состоялся 3 ноября 2016-го в Мюнхене. Тогда экс-голкипер одержал победу. Впоследствии Визе завершил карьеру рестлера и попробовал возобновить занятия футболом, но вскоре окончательно распрощался с ним.

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