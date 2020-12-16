Любимов и Майоров уходят из «Спартака»

https://static.news.ru/photo/136977cc-3fb3-11eb-9674-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский футбольный клуб «Спартак» и нападающие Роман Любимов и Максим Майоров достигли договорённости по поводу расторжения контрактов, следует из сообщения пресс-службы клуба.

Благодарим Романа Любимова и Максима Майорова за время, проведённое в «Спартаке», и желаем успехов в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении «Спартака».

Известно, что Любимов в текущем сезоне отыграл 25 матчей, набрав 5 очков. В то же время Майоров поучаствовал в 11 встречах, на счету футболиста лишь одно очко.

Встреча «Спартака» и «Зенита» состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге. Игра начнётся в 20:00 мск. Подопечные Сергея Семака находятся на первом месте турнирной таблицы. В активе команды 38 очков. «Красно-белые» расположились на второй позиции с отставанием на три балла.

Некоторое время назад стало известно, что нападающий «Спартака» Александр Кокорин не сможет выйти на поле в матче с «Зенитом» из-за полученной травмы.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники московского футбольного клуба «Спартак» применят видеорегистраторы на матче 19-го тура Российской премьер-лиги против петербургского «Зенита».

Такое решение принято на фоне инцидента в матче с «Сочи».