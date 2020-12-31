Льва Яшина перестали считать лучшим в мире вратарём

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Вратарь итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон признан лучшим вратарём в истории футбола.

Таковы результаты опроса, который провела La Gazzetta dello Sport среди 18 голкиперов из 18 стран. Прежде в подобных опросах Яшин, лучший вратарь XX века по версии Международной федерации футбола, всегда побеждал.

На этот раз он занял только второе место. За него проголосовали пять коллег по ремеслу, в то время как за Буффона — семь. В частности, свой голос за итальянца отдал россиянин Вячеслав Малафеев.

Яшин вместе со сборной СССР побеждал на Олимпиаде 1956 года и чемпионате Европы 1960 года. Приз лучшему вратарю года носит его имя.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в декабре 2020 года Лев Яшин признан лучшим вратарём в истории по версии авторитетного французского издания France Football. Победителя определили с помощью голосования среди 177 журналистов из ведущих мировых СМИ. За Яшина высказались 140 журналистов. В тройку также попали англичанин Гордон Бэнкс и итальянец Дино Дзофф.