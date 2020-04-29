Футбол

«Лужники» отправили заявку в РФС на проведение товарищеских матчей сборной

12:27, 30 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный комплекс «Лужники» отправил заявку в Российский футбольный союз на проведение товарищеских игр сборной России, намеченных в 2021 году.

Мы подавали заявку на проведение товарищеских матчей сборной в 2021 году. Это было в середине апреля, — приводит слова пресс-службы спорткомплекса ТАСС.

В последний раз национальная команда выступала в «Лужниках» 10 октября 2019 года, когда в отборочном матче к чемпионату Европы-2020 российский коллектив разгромил сборную Шотландии со счётом 4:0.

Спорткомплекс был реконструирован к чемпионату мира-2018. Вместимость стадиона составляет 81 тысячу зрителей.

Министерство спорта России подготовило проект распоряжения, позволяющий приехать в страну иностранным футболистам к возобновлению матчей Российской премьер-лиги (РПЛ), ранее писла NEWS.ru.

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