«Лужники» отправили заявку в РФС на проведение товарищеских матчей сборной

Спортивный комплекс «Лужники» отправил заявку в Российский футбольный союз на проведение товарищеских игр сборной России, намеченных в 2021 году.
Мы подавали заявку на проведение товарищеских матчей сборной в 2021 году. Это было в середине апреля, — приводит слова пресс-службы спорткомплекса
ТАСС.
В последний раз национальная команда выступала в «Лужниках» 10 октября 2019 года, когда в отборочном матче к чемпионату Европы-2020 российский коллектив разгромил сборную Шотландии со счётом 4:0.
Спорткомплекс был реконструирован к чемпионату мира-2018. Вместимость стадиона составляет 81 тысячу зрителей.
Министерство спорта России подготовило проект распоряжения, позволяющий приехать в страну иностранным футболистам к возобновлению матчей Российской премьер-лиги (РПЛ), ранее писла NEWS.ru.
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