«Лужники» отправили заявку в РФС на проведение товарищеских матчей сборной

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Футболист российского клуба «Сочи» Александр Кокорин в разговоре с журналистами прокомментировал новый судебный иск, который против него и игрока «Краснодара» Павла Мамаева подала телеведущая Ольга Ушакова. По словам спортсмена, ему нет нужды беспокоиться по поводу этой ситуации.

Как замечают многие СМИ, иск Ушаковой является отголоском конфликта осени 2018 года, после которого Кокорин и Мамаев были заключены под стражу. Претензии телеведущей заключаются в том, что одним из пострадавших...