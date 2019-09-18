https://static.news.ru/photo/43a775f2-da0f-11e9-b172-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Заместитель генерального директора спортивного комплекса «Лужники» Дмитрий Путинцев прокомментировал ход переговоров с футбольным клубом «Локомотив» о проведении матчей группового этапа Лиги чемпионов на главной спортивной арене страны.

Со стороны «Лужников» всё срослось, а вот «Локомотив»... Лучше задать этот вопрос руководству клуба, — сказал Путинцев корреспонденту News.ru.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» готов провести матчи на стадионе в «Лужниках» для повышения посещения матчей. Однако впоследствии генеральный директор «железнодорожников» Василий Кикнадзе заявил, что все встречи пройдут в Черкизово.

Полное интервью с Дмитрием Путинцевым опубликовано в разделе «Спорт».