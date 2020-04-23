Лунёв: постараюсь зубами зацепиться и попасть в европейский чемпионат

Вратарь футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунёв признался о мечте играть в европейском чемпионате.
Я стараюсь и буду стараться ещё больше, буду рвать жопу, чтобы попасть на ступеньку уходящего поезда. Как-то постараюсь запрыгнуть, зубами зацепиться, но попасть в топовый европейский чемпионат, — сказал Лунёв в программе «Разговор PRO» на YouTube-канале.
28-летний голкипер перешёл в петербургский коллектив в сезоне-2016/17. Он выходил на поле в 73 играх, из которых пропустил 51 мяч и 37 матчей сыграл «на ноль».
Контракт с «сине-бело-голубыми» действует до 30 июня 2021 года.
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