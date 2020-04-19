Лунин может стать вторым вратарём «Реала» в следующем сезоне

https://static.news.ru/photo/baedfdb6-8211-11ea-abee-fa163e074e61_660.jpg Андрей Лунин Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Украинский вратарь Андрей Лунин может заменить француза Альфонса Ареола на позиции второго номера в воротах мадридского «Реала».

Руководство и тренерский штаб «Реала» удовлетворены игрой Лунина, поэтому рассматривают именно его на резервного вратаря команды. Отмечается, что Ареола должен вернуться во французский ПСЖ, сообщает Marca.

В январе «Реал» объявил о переходе украинского вратаря Андрея Лунина в футбольный клуб «Овьедо» из одноимённого испанского города. «Овьедо» арендовал 20-летнего голкипера на срок до 30 июня 2020 года, писал NEWS.ru.