Лунин может стать вторым вратарём «Реала» в следующем сезоне

Украинский вратарь Андрей Лунин может заменить француза Альфонса Ареола на позиции второго номера в воротах мадридского «Реала».
Руководство и тренерский штаб «Реала» удовлетворены игрой Лунина, поэтому рассматривают именно его на резервного вратаря команды. Отмечается, что Ареола должен вернуться во французский ПСЖ, сообщает Marca.
В январе «Реал» объявил о переходе украинского вратаря Андрея Лунина в футбольный клуб «Овьедо» из одноимённого испанского города. «Овьедо» арендовал 20-летнего голкипера на срок до 30 июня 2020 года, писал NEWS.ru.
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