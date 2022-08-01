«Лукойл» выкупит у Федуна стадион «Спартака» «Открытие Банк Арену» «Лукойл» выкупит у Федуна стадион «Спартака» «Открытие Банк Арену»

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/GLOBAL LOOK PRESS

Владелец «Спартка» Леонид Федун продаст принадлежащий ему стадион Открытие Банк Арену, на котором красно-белые проводят домашние матчи. Покупатель — компания Лукойл, сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, сумма сделки составит $ 90-100 млн (5,4-6 млрд рублей). Продажа стадиона должна стать частью сделки по передаче акций «Спартака» нефтяной компании.

Ранее в понедельник появились слухи о том, что Федун покинет пост президента «Спартака», его заменит экс-глава Российской Премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц. Но в клубе эти слухи опровергли.

В конце июня этого года Федун покинул пост вице-президента ЛУКОЙЛа, который занимал более 25 лет, в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.

Открытие Банк Арена была открыта в 2014 году и с тех пор является домашним стадионом «Спартака».