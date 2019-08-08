https://static.news.ru/photo/c559775c-b9ef-11e9-bc25-fa163e074e61_660.jpg Ромелу Лукаку Фото: THEN Chih Wey/Xinhua/Global Look Press

Итальянский футбольный клуб «Интер» подписал нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

Детали контракта не разглашаются.

«Интер» не для всех. Вот почему я здесь, — цитирует Лукаку итальянский клуб в своём Twitter.

В прошедшем сезоне 26-летний бельгийский футболист сыграл 32 матча в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ). В его активе 13 очков (12 голов и одна результативная передача).

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил номинантов на звание лучшего футболиста Лиги Европы по итогам сезона-2018/19, писал News.ru.