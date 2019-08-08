Итальянский футбольный клуб «Интер» подписал нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.
Детали контракта не разглашаются.
«Интер» не для всех. Вот почему я здесь, — цитирует Лукаку итальянский клуб в своём Twitter.
| THIS PLAYER...— Inter (@Inter)
#NotForEveryone @RomeluLukaku9 pic.twitter.com/pDuKLiNS58 August 8, 2019
В прошедшем сезоне 26-летний бельгийский футболист сыграл 32 матча в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ). В его активе 13 очков (12 голов и одна результативная передача).
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