Лучший футбол Европы: что ждёт болельщиков АПЛ и Ла Лиги в новом сезоне

Новый сезон в европейском футболе стартовал. В середине августа начались два главных чемпионата Старого света — английский и испанский. NEWS.ru собрал главные интриги, которые ждут болельщиков в новом сезоне.

Реванш грандов

Сезон в испанской Ла Лиге — необычный: это год, когда чемпионский титул предстоит защищать не кому-то из большой двойки — в прошлом году «Барселона» и «Реал» уступили титул мадридскому «Атлетико». Опередить грандов команде Диего Симеоне удалось лишь во второй раз за 10 лет.

И сейчас перед мадридцами стоит ещё более сложная задача — выиграть второй раз подряд. Когда они пытались сделать это семь лет назад, получилось не очень: третье место и 16 очков отставания от чемпиона. Взять титул — по-прежнему непростая задача, однако «Атлетико» должно успокаивать отсутствие в составе конкурентов Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

twitter.com/atleti

Чисто-английская непредсказуемость

Английская Премьер-лига считается самым популярным зарубежным футбольным турниром в России. И с этим трудно спорить, в отличие от Испании, в Англии грандов не два с половиной, а как минимум шесть, к которым уверенно приближается седьмой. За «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» у нас болеют как ни за один другой иностранный клуб. Плюс, есть ещё супер-популярные «Арсенал» и «Челси», очень популярные «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» и мощно набирающий фанатскую базу «Лестер».

Именно эти семь команд, с вероятностью в 90 процентов, разыграют первые семь мест в сезоне-2021/22. Но абсолютно неочевидно, в каком порядке они их займут. По мнению букмекеров, главных фаворитов, пожалуй, четыре: «Сити», «Ливерпуль», «Юнайтед» и «Челси».

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Кубок Италии сезона-2021/22 — т урнир, в котором можно будет посмотреть в деле на таких монстров, как Лаутаро Мартинес («Интер»), Златан Ибрагимович («Милан») и Генрих Мхитарян («Рома»). И конечно, на такого профи своего дела из России, как Алексей Миранчук, чья «Аталанта» дошла до финала в этом году и будет охотиться за титулом в следующем.

Смотреть игры всех трех топ-лиг Европы в нынешнем сезоне стало ещё проще. Ведь с этого года Okko является официальным и эксклюзивным вещателем сразу нескольких футбольных чемпионатов: английской Премьер-лиги, чемпионата Испании, Кубка Италии, МЛС, Кубка и чемпионата Аргентины и отборочных матчей КОНКАКАФ к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре. Кроме того, мультимедийный сервис эксклюзивно показывает MMA-турниры Bellator, Brave CF, PFL и теннисные турниры ATP-250. А ещё там можно будет посмотреть финал Кубка Дэвиса.

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Что ж, интригующий сезон европейского футбола уже начался, а поводов следить за ним более чем достаточно!