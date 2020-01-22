Владивостокский футбольный клуб «Луч» никак не может решить свои финансовые проблемы. Задержка по зарплате составляет уже пять месяцев.
Из-за трудностей команда отказалась от сборов в Москве, которые должны были начаться в начале этой недели, сообщили NEWS.ru представители клуба.
Новый спонсор, который пока в клуб не зашёл, не хочет закрывать старые долги, которые составляют 300 миллионов рублей. Административный состав клуба ещё в декабре приостановил свою деятельность.
Руководство петербургского футбольного клуба «Зенит» собирается провести встречу с главным тренером команды Сергеем Семаком из-за ситуации, связанной с нападающим Александром Кокориным, писал NEWS.ru.
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