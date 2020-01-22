https://static.news.ru/photo/529799b2-3d37-11ea-ac52-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Луч» Владивосток/vk.com

Владивостокский футбольный клуб «Луч» никак не может решить свои финансовые проблемы. Задержка по зарплате составляет уже пять месяцев.

Из-за трудностей команда отказалась от сборов в Москве, которые должны были начаться в начале этой недели, сообщили NEWS.ru представители клуба.

Новый спонсор, который пока в клуб не зашёл, не хочет закрывать старые долги, которые составляют 300 миллионов рублей. Административный состав клуба ещё в декабре приостановил свою деятельность.

Руководство петербургского футбольного клуба «Зенит» собирается провести встречу с главным тренером команды Сергеем Семаком из-за ситуации, связанной с нападающим Александром Кокориным, писал NEWS.ru.