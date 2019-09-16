https://static.news.ru/photo/5a2ade72-d87f-11e9-b818-fa163e074e61_660.jpg Евгений Ловчев Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Бронзовый призёр Олимпийских игр 1972 года в составе сборной СССР, экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев считает, что нынешний коллектив «красно-белых» деградирует.

«Спартак» не прибавляет, а деградирует, — приводит слова Ловчева « Советский спорт ».

Кроме того, бывший полузащитник назвал Карпина лучшей кандидатурой на пост главного тренера команды, несмотря на то, что он «не очень хорошо расстался со „Спартаком“».

В матче девятого тура «красно-белые» принимали дома «Урал», который обыграл хозяев со счётом 2:1. После девяти туров «Спартак» занимает шестое место с 14 очками.

Футбольный клуб «КАМАЗ» официально сообщил, что матч 1/16 финала Кубка России с московским «Спартаком» состоится в Набережных Челнах, ранее писал News.ru.