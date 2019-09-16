Бронзовый призёр Олимпийских игр 1972 года в составе сборной СССР, экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев считает, что нынешний коллектив «красно-белых» деградирует.
«Спартак» не прибавляет, а деградирует, — приводит слова Ловчева «
Советский спорт».
Кроме того, бывший полузащитник назвал Карпина лучшей кандидатурой на пост главного тренера команды, несмотря на то, что он «не очень хорошо расстался со „Спартаком“».
В матче девятого тура «красно-белые» принимали дома «Урал», который обыграл хозяев со счётом 2:1. После девяти туров «Спартак» занимает шестое место с 14 очками.
Футбольный клуб «КАМАЗ» официально сообщил, что матч 1/16 финала Кубка России с московским «Спартаком» состоится в Набережных Челнах, ранее писал News.ru.