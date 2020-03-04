https://static.news.ru/photo/93b703e4-5df6-11ea-b7d7-fa163e074e61_660.jpg Евгений Ловчев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший полузащитник оборонительного плана сборной СССР по футболу и «Спартака» Евгений Ловчев считает, что группа, в которую попала Россия по итогам жеребьёвки Лиги наций, даст возможность проявить себя молодым футболистам, которые не так часто играют за национальный коллектив.

Для меня совершенно очевидно, что сборная развивается в правильном направлении. И сербы, и турки, и венгры — достойные команды, которых можно обыгрывать. Вон, если бы мы попали в группу с французами, немцами и бельгийцами, то сказали бы, что ловить нечего. Групповой этап Лиги наций может стать большим опытом для молодых игроков, у которых нет много практики в сборной, — сказал Ловчев корреспонденту NEWS.ru.

Кроме того, экс-футболист отметил, что на сегодняшний день появился приток футболистов из регионов, где вырастают настоящие звёзды.

Дно, которое было три года назад, когда Станислав Черчесов только возглавил национальную команду и мы проигрывали всем подряд, прошло. Наш коллектив растёт, в этом нет сомнений. Если посмотреть на наш состав, то Зобнин из Иркутска, Газинский из Комсомольска-на-Амуре, Головин из маленького города Калтана. Это говорит о том, что не Москва и Питер правят, а в регионах воспитываются звёздочки. Появился определённый приток футболистов, — заключил он.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) не подтвердила информацию о недопуске сборной России по футболу на чемпионат мира 2022 года в Катаре, писал NEWS.ru.