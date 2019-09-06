https://static.news.ru/photo/eca85bb8-d0b3-11e9-bcca-fa163e074e61_660.jpg Евгений Ловчев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший полузащитник сборной СССР Евгений Ловчев считает, что ничейный результат в игре между национальными командами России и Шотландии в рамках отборочного этапа на чемпионат Европы — 2020 будет хорошим показателем.

Для нас хорошим результатом в Глазго станет ничья. Дальше нас ждёт домашняя игра с Казахстаном — здесь уж три очка нужно брать точно, — приводит слова Ловчева « Советский спорт ».

Матч между сборными пройдёт на стадионе «Хэмпден парк» 6 сентября и начнётся в 21:45 по московскому времени. Следующая встреча со сборной Казахстана пройдёт в Калининграде 9 сентября в 20:45.

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