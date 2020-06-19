Лопырёва высказалась о ситуации с матчем «Сочи» — «Ростов»

https://static.news.ru/photo/cf003aec-b20b-11ea-88cb-fa163e074e61_660.jpg Виктория Лопырёва Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущая и посол чемпионата мира по футболу — 2018 Виктория Лопырёва считает, что несправедливо засчитывать техническое поражение «Ростову» в матче с «Сочи».

Я считаю, что будет несправедливо, если «Ростову» засчитают поражение после того, как футболисты команды заболели коронавирусом, — цитирует Лопырёву РИА Новости.

Она отметила, что «Сочи» не могут настаивать на проведении матча в назначенную дату, так как это форс-мажор. Также Лопырёва подчеркнула, что техническое поражение «Ростову» станет несоблюдением принципов fair-play.

Ранее стало известно, что «Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча 23-го тура РПЛ, который был под угрозой срыва так как у шести игроков ФК «Ростов» накануне матча в Сочи были обнаружены признаки коронавирусной инфекции. Руководство команды незамедлительно сообщило о случившемся в Российский футбольный союз (РФС) и Российскую премьер-лигу (РПЛ). Клуб за два дня до матча с «Сочи» ушёл на двухнедельный карантин.