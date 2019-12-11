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Московский футбольный клуб «Локомотив» в гостях уступил испанскому «Атлетико» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:2 (0:1).

На второй минуте защитник «Атлетико» Киран Триппьер не смог забить пенальти — голкипер Антон Коченков сумел отразить его удар. Однако партнёр Триппьера по команде полузащитник Жоау Феликс спустя четверть часа исправил ситуацию, точно исполнив ещё один 11-метровый удар на 17-й минуте встречи. После перерыва преимущество мадридской команды удвоил защитник Фелипе, забив на 54-й минуте матча.

В другом поединке группы D итальянский «Ювентус» на выезде победил немецкий «Байер» из Леверкузена — 2:0 (0:0).

Мячи забили Криштиану Роналду (75-я минута) и Гонсало Игуаин (90+2-я).

«Локомотив» занял четвёртое место в турнирной таблице группы D и не смог выйти в плей-офф еврокубков. Московская команда набрала три очка в шести матчах. Первое место в группе занял туринский «Ювентус» (16 очков), второе — «Атлетико» (10). Немецкий «Байер» (6) расположился на третьей строчке и сыграет весной в плей-офф Лиги Европы.

Ранее петербургский футбольный клуб «Зенит» в гостях уступил португальской «Бенфике» со счётом 0:3 в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов и тоже вылетел из еврокубков, писал NEWS.ru.