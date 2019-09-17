https://static.news.ru/photo/bbcb27cc-d938-11e9-b0ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) обратился к болельщикам с просьбой воздержаться от использования пиротехники во время матча группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Байером».

Кроме того, «железнодорожники» призвали фанатов не поддаваться на провокации, чтобы клуб не подвергся санкциям со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), говорится в сообщении пресс-службы клуба. Также в «Локомотиве» сообщили, что в день матча билеты на гостевой сектор продаваться не будут.

Встреча состоится 18 сентября в Леверкузене.

Ранее сообщалось, что болельщики московского «Локомотива» не могут приобрести билеты на матчи группового этапа Лиги чемпионов, писал News.ru.