https://static.news.ru/photo/0d8454e6-3e90-11ea-8645-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миранчук Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал о работе по поводу перехода полузащитника «железнодорожников» Алексея Миранчука в зарубежный клуб.

Сейчас мы пытаемся проработать трансфер Алексея за границу и взаимодействуем с его агентом в полном контакте. Есть целый ряд агентов, с которыми мы работаем и находимся в одной лодке. Стремимся к общему успеху, — цитируют Кикнадзе «Известия».

Ранее NEWS.ru писал о том, что российский нападающий Николай Комличенко близок к переходу из чешского футбольного клуба «Млада-Болеслав» в московскую команду Российской премьер-лиги. Чешский клуб отправился на сбор в Мальту без российского футболиста. Комличенко вылетел в Москву на переговоры, а также для прохождения медицинского обследования.