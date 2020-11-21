«Локомотив» вдесятером переиграл тульский «Арсенал» в матче РПЛ

https://static.news.ru/photo/a5b2b6c2-2c29-11eb-9b86-fa163e074e61_660.jpg Фото: fclokomotiv/vk.com

«Локомотив» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0.

Так, в конце первого тайма «Локомотив» остался в меньшинстве — был удалён защитник Ведран Чорлука. Первую жёлтую карточку хорват получил за фол на Луке Джорджевиче в метре от штрафной «Локо». На третьей минуте добавленного к первому тайму времени Даниил Хлусевич получил удар по ногам от Чорлуки — судья показал вторую жёлтую карточку.

На 72-й минуте Антон Миранчук реализовал пенальти, назначенный за фол Хлусевича в штрафной.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из подмосковных Люберец. Ему ассистировали Арам Петросян и Валентин Мурашов.

По итогам 15 матчей «Локомотив» набрал 24 очка. Клуб находится на шестом месте в турнирной таблице. «Арсенал» с 13 очками находится на 12-й позиции.

Ранее NEWS.ru писал, что «Краснодар» дома одержал победу над «Тамбовом» в 15-м туре РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Судейство в матче осуществляла бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Единственный гол на 17-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла.