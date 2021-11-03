«Локомотив» ушёл от поражения в матче Лиги Европы против «Галатасарая»

Футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью в Стамбуле с турецким «Галатасараем» со счетом 1:1 в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы. Хозяева поля повели в счёте в конце первого тайма, когда на 43-й минуте забил Софьян Фегули, «железнодорожники» избежали поражения благодаря точному удару Франсуа Камано на 73-й минуте.

Второй матч в группе E между французским «Марселем» и итальянский «Лацио» ещё не сыгран. Лидирует турецкий клуб с восемью очками, «Локомотив» замыкает турнирную таблицу с двумя очками, у «Лацио» — четыре очка, у «Марселя» — три.

В следующем туре, игры которого пройдут 25 ноября, «Локомотив» дома примет «Лацио».

Ранее стало известно, что петербургский «Зенит» на выезде уступил итальянскому «Ювентусу» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов. Российские футболисты забили лидеру группы Н дважды, однако этого не хватило даже для ничьей — 2:4. «Ювентус» с 12 очками возглавляет таблицу группы Н. «Челси» идёт вторым (девять очков), «Зенит» — третьим (3), «Мальме» — четвертым (0).