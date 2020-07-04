«Локомотив» трижды забил из офсайда и не пробил пенальти в матче с «Сочи»

https://static.news.ru/photo/2f7f6446-be2e-11ea-ba4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pfcsochi/instagram.com

В матче 26-го тура Российской премьер-лиги футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» (0:0).

На 19-й минуте болельщики «железнодорожников» могли отпраздновать взятие ворот — Алексей Миранчук выкатил мяч Эдеру на пустые ворота и тот реализовал шанс. Однако 59-й номер находился в офсайде.

Спустя 10 минут команде Николича всё-таки удалось открыть счёт. Антон Миранчук протолкнул мяч Эдеру. Но гол, опять же, не засчитали. После проверки VAR арбитры выявили офсайд португальского футболиста.

В основное время второго тайма команды так и не смогли определить победителя. В первую минуту добавленного времени Тимур Сулейманов точно пробил головой, но «Локомотив» снова находился в офсайде.

На 93-й минуте Гжегож Крыховяк упал в штрафной и заработал пенальти для своей команды, который не смог реализовать Алексей Миранчук.

В первом круге РПЛ «Сочи» уступил «Локо» с минимальным счётом 0:1.

В других матчах 26-го тура РПЛ тульский «Арсенал» обыграл московское «Динамо» со счётом 1:0, «Тамбов» переиграл московский «Спартак» со счётом 3:2, а «Крылья Советов» и «Ростов» сыграли вничью, ранее писал NEWS.ru.