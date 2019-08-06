https://static.news.ru/photo/916bcaaa-b84e-11e9-b94c-fa163e074e61_660.jpg Николай Комличенко Фото: Slavek Ruta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Анатолий Мещеряков заявил, что требования российского нападающего Николая Комличенко по условиям контракта выходят за пределы разумного.

Намерение выдать желаемое за действительное — это хорошо. Но запросы сторон, на мой взгляд, выходят за пределы допустимого, — приводит слова Мещерякова ТАСС .

Ранее «Локомотив» договорился о трансфере нападающего «Млады Болеслав» (Чехия) Комличенко. Сделка с 24-летним игроком будет оформлена до конца недели, писал News.ru. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, установив рекорд лиги, забив 28 мячей. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в €3,5 млн.