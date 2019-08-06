Председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Анатолий Мещеряков заявил, что требования российского нападающего Николая Комличенко по условиям контракта выходят за пределы разумного.
Намерение выдать желаемое за действительное — это хорошо. Но запросы сторон, на мой взгляд, выходят за пределы допустимого, — приводит слова Мещерякова ТАСС.
Ранее «Локомотив» договорился о трансфере нападающего «Млады Болеслав» (Чехия) Комличенко. Сделка с 24-летним игроком будет оформлена до конца недели, писал News.ru. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, установив рекорд лиги, забив 28 мячей. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в €3,5 млн.