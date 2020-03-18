https://static.news.ru/photo/bf0edecc-6918-11ea-ab46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба футбольного клуба «Локомотив» запустила интерактив в Twitter во время паузы в чемпионате России из-за распространения коронавируса.

«Локомотив» предложил всем желающим сыграть в крестики-нолики в социальной сети. Одним из тех, кто откликнулся на предложение, стал аккаунт Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.