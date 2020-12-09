«Локомотив» проиграл мюнхенской «Баварии» в Лиге чемпионов

https://static.news.ru/photo/4d48f43c-3a6c-11eb-9754-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven Hoppe/Global Look Press

Московский «Локомотив» проиграл мюнхенской «Баварии» в матче шестого раунда группового этапа футбольной Лиги чемпионов и прекратил своё участие в еврокубках, не сумев квалифицироваться даже в Лигу Европы.

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу немецкой команды. В составе «Баварии» голы забили Никлас Зюле на 63-й минуте и Эрик Шупо-Мотинг на 80-й минуте.

«Локомотив» по итогам группового розыгрыша Лиги чемпионов оказался последним в группе А и не попадает даже в Лигу Европы, набрав всего 3 очка. В плей-офф Лиги чемпионов с первым местом и 10 очками вышла «Бавария», а также мадридский «Атлетико» с 9 очками. Австрийский «Зальцбург» занял третье место с 4 очками и продолжит выступление в Лиге Европы.

Как сообщал NEWS.ru, еврокубковый сезон 2020/2021 будет проходить почти без российских команд. Единственной командой, сумевшей выйти в Лигу Европы, стал «Краснодар», сыгравший днём ранее вничью с «Челси».