Московский футбольный клуб «Локомотив» продлил контракт с защитником Ведраном Чорлукой.
Соглашение с капитаном команды рассчитано до лета 2021 года, сообщает пресс-служба «Локомотива». Генеральный директор клуба Василий Кикнадзе отметил, что желание продлить контракт было обоюдным.
Хорватский футболист выступает в московской команде с 2012 года.
Ранее нападающий Андрей Часовских и полузащитник Олег Чернышов перешли из футбольного клуба «Тамбов» в казахстанский «Актобе», писал NEWS.ru.
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