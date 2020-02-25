Ведран Чорлука Ведран Чорлука Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский футбольный клуб «Локомотив» продлил контракт с защитником Ведраном Чорлукой.

Соглашение с капитаном команды рассчитано до лета 2021 года, сообщает пресс-служба «Локомотива». Генеральный директор клуба Василий Кикнадзе отметил, что желание продлить контракт было обоюдным.

Хорватский футболист выступает в московской команде с 2012 года.

Ранее нападающий Андрей Часовских и полузащитник Олег Чернышов перешли из футбольного клуба «Тамбов» в казахстанский «Актобе», писал NEWS.ru.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях