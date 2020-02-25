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Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) официально объявил, что матч 1/16 финала Лиги Европы между итальянским «Интером» и болгарским «Лудогорцем» пройдёт в Милане без зрителей.

Органы здравоохранения города разрешили провести матч без болельщиков, — говорится в сообщении на сайте «Лудогорца». Матч состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро» 27 февраля в 21:00 по местному времени. В...