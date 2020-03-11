https://static.news.ru/photo/1b0184b8-639d-11ea-aa67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футбольный клуб «Локомотив» приостановил продажу билетов на домашнюю игру с «Оренбургом», которая состоится 21 марта, из-за распространения инфекции коронавируса.

Продажа билетов на домашний матч 23-го тура приостановлена. В настоящее время ФК «Локомотив» обсуждает формат проведения матча, чтобы найти оптимальный вариант для болельщиков, — сообщается на официальном сайте столичной команды.

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запрете проведения в городе мероприятий, в том числе и спортивных, с численностью участников выше пяти тысяч человек до 10 апреля. Это связано с распространением инфекции коронавируса.

За два месяца эпидемии в мире коронавирусом заразились более 114 тысяч человек. Скончались более 4 тысяч, выздоровели более 64 тысяч заразившихся. Жертвами вируса чаще становятся люди старше 50 лет.

Другой футбольный клуб ЦСКА возместит финансовые средства, реализованные от продажи билетов, тем болельщикам, кто не сможет попасть на стадион. А столичный «Спартак» пока не принял решения относительно продаж билетов, ранее писал NEWS.ru.