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Московский «Локомотив» стал седьмым клубом Российской премьер-лиги (РПЛ), не сумевшим выйти в 1/8 финала Кубка России. В Калининграде «железнодорожники» в серии послематчевых пенальти уступили представителю Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Балтике» — 1:4, основное время — 1:1 (1:0).

Счёт в матче на 31-й минуте открыл португальский нападающий «железнодорожников» Эдер.

На 75-й минуте полузащитник балтийцев Ян Казаев восстановил равновесие в счёте.

В дополнительное время забитых мячей не было, а серию пенальти хозяева выиграли досрочно, после четырёх ударов — 4:1.

Таким образом, «Локомотив», выигравший Кубок России в прошлом сезоне, сложил с себя полномочия действующего обладателя трофея.

По итогам матчей 1/16 финала в следующий раунд Кубка России смогли пробиться лишь девять представителей РПЛ. Почти половина — семь клубов элитного дивизиона — сошли с дистанции, проиграв младшим по рангу.

Другие столичные клубы — ЦСКА и «Спартак» — сумели пробиться в 1/8 финала Кубка страны, писал ранее News.ru.