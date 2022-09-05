«Локомотив» отправил в отставку немецкого тренера «Локомотив» отправил отставку тренера Марвина Комппера в связи с плохили результатами

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Марвин Комппер

ФК «Локомотив» отправил в отставку немецкого тренера команды Марвина Комппера, сообщает Telegram-канал московского кулба. В заявлении отмечается, что решение связано с неудовлетворительными результатами команды.

С этого момента вопросы формирования тренерского штаба, подготовки команды и определения состава на игру будут полностью за главным тренером «Локомотива» Йозефом Циннбауэром, — отметили в «Локо».

Комппер присоединился к тренерскому штабу московской команды в октябре 2021 года, когда главным тренером был Маркус Гиздоль.

В начале марта после отъезда Гиздоля из России и. о. главного тренера «Локомотива» был назначен Дмитрий Лоськов, однако за подготовку команды к играм отвечал Комппер. Он продолжил это делать и при новом главном тренере — немце Йозефе Циннбауэре, назначенном на эту должность в июне 2022 года.

Сейчас «Локомотив» занимает 9-е место в таблице Российской Премьер-лиги, набрав в восьми играх 9 очков.

4 сентября петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1.