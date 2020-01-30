https://static.news.ru/photo/b2e447a4-4389-11ea-9454-fa163e074e61_660.jpgФедор СмоловФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Московский футбольный клуб ««Локомотив»» отдаст нападающего Фёдора Смолова в испанскую «Сельту» на правах аренды. Переход футболиста подтвердил главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин.
Все стороны дали добро на переход Смолова. И тренерский штаб, и руководители клуба. Это общее решение. Смолов сам захотел попробовать свои силы в Европе. Мы дали добро, - цитирует Сёмина газета «Спорт-Экспресс».
По словам тренера ««Локомотив»а», клуб предоставит «Сельте» право выкупить контракт футболиста сборной России.
Как писал NEWS.ru, бывший игрок «Динамо» и «Ливерпуля» Андрей Воронин заявил, что Смолову стоило перебраться в Европу, а не менять «Краснодар» на «Локомотив».