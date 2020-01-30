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Генеральный директор футбольного клуба «Спартак» (Москва) Томас Цорн заявил, что с нападающим Александром Соболевым достигнуто комфортное для «красно-белых» соглашение.

Достигнуто максимально комфортное для нас соглашение: сначала мы сможем посмотреть на нового нападающего в режиме аренды, а спустя полгода примем решение о полноценном трансфере по заранее оговорённой стоимости, — приводит...