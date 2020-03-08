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Бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская заявила, что считает болельщиков преступниками.

В вашем представлении болельщик — это человек, который от всей души болеет за команду, футбол. В реальной жизни это преступные группировки, которых несколько. Очень жаль, что они имеют настолько большое...