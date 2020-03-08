Московский «Локомотив» обратится в судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) после матча 21-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата».
Клуб будет подавать протест на удаление защитника Соломона Кверквелии,
Судья удалил футболиста за игру рукой.
Ранее NEWS.ru писал о том, что «Локомотив» обыграл грозненский «Ахмат» в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 1:0. Единственный мяч на 32-й минуте матча забил нападающий «Локомотива» Эдер.
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