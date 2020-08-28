«Локомотив» официально заявил о переходе Миранчука в «Аталанту»

https://static.news.ru/photo/7ae46148-ead9-11ea-ba55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Локомотив» и «Аталанта» пришли к принципиальному соглашению о переходе полузащитника Алексея Миранчука в футбольный клуб из Бергамо. Россиянину осталось только пройти медобследование.

О трансфере официально заявила пресс-служба «железнодорожников». Сам 24-летний футболист обратился к болельщикам со словами благодарности.

Вместе с вами мы выиграли всё. С чистой душой хочу поблагодарить всех за то, что были рядом и в сложные, и в лёгкие моменты. Настало время пойти за мечтой. Я знаю, что вы будете переживать за меня. А я — за вас. Я не прощаюсь! Ещё увидимся! — обратился к поклонникам московской команды спортсмен.

Алексей Миранчук является воспитанником «Локомотива». За главную команду он впервые сыграл 20 апреля 2013 года, выйдя на поле в матче против «Кубани». С тех пор полузащитник провёл в составе «железнодорожников» 228 матчей, в которых забил 43 года и сделал 45 голевых передач. Вместе с командой он становился чемпионом России, три раза выигрывал Кубок страны и один раз Суперкубок.

Как передавал NEWS.ru, сумма отступных, которые «Аталанта» заплатила «Локомотиву» за переход Миранчука, составила €14,5 млн, по данным итальянских журналистов.