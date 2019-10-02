Нападающий московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов получил травму мышц задней поверхности бедра в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2).
Как сообщает пресс-служба «железнодорожников», форварду будет проведено комплексное обследование, после которого определят тактику и сроки лечения.
Травму также получил Фёдор Смолов, повредивший голеностопный сустав. В ближайшее время он пройдёт короткий курс стартовой терапии.
Смолов и Жемалетдинов были вызваны в сборную России на отборочные матчи Евро-2020 против Шотландии и Кипра, писал News.ru.
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