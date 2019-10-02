Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер московских «армейцев» Виктор Гончаренко накануне поединка второго тура группового турнира Лиги Европы с испанским «Эспаньолом» отметил, что предстоящая игра будет отличаться от тех, что его команда проводит в чемпионате России.

Сказать, что накануне матча есть беспокойство, наверное, неправильно. Но для нас эта игра будет отличаться от тех, которые мы проводим в чемпионате страны. Точно так же этот матч будет отличаться...