Московский «Локомотив» выиграл со счётом 1:0 у «Зенита» из Санкт-Петербурга в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла 28 сентября в столице на стадионе «РЖД Арена».
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов забил гол в ворота «Зенита» в конце первого тайма, но арбитр не засчитал его из-за нарушения правил со стороны полузащитника «железнодорожников» Жоау Мариу.
Победу хозяевам принёс хавбек Гжегож Крыховяк, отправивший мяч в ворота соперников на 48-й минуте. В компенсированное время гол забил полузащитник «Зенита» Роберт Мак, однако судья его отменил после использования VAR — правило нарушил игрок гостей Алексей Сутормин.
В данный момент «Локомотив» с 23 очками занимает второе место в таблице чемпионата страны, а «Зенит» — третье, имея в своём активе также 23 очка.
Ранее News.ru писал, что самарские «Крылья Советов» 28 сентября победили «Тамбов» со счётом 2:0 в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. На 73-й минуте гол забил Александр Соболев, на 74-й — Максим Канунников.