https://static.news.ru/photo/90d98bf8-e220-11e9-a99e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московский «Локомотив» выиграл со счётом 1:0 у «Зенита» из Санкт-Петербурга в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла 28 сентября в столице на стадионе «РЖД Арена».

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов забил гол в ворота «Зенита» в конце первого тайма, но арбитр не засчитал его из-за нарушения правил со стороны полузащитника «железнодорожников» Жоау Мариу.

Победу хозяевам принёс хавбек Гжегож Крыховяк, отправивший мяч в ворота соперников на 48-й минуте. В компенсированное время гол забил полузащитник «Зенита» Роберт Мак, однако судья его отменил после использования VAR — правило нарушил игрок гостей Алексей Сутормин.

В данный момент «Локомотив» с 23 очками занимает второе место в таблице чемпионата страны, а «Зенит» — третье, имея в своём активе также 23 очка.

Ранее News.ru писал, что самарские «Крылья Советов» 28 сентября победили «Тамбов» со счётом 2:0 в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. На 73-й минуте гол забил Александр Соболев, на 74-й — Максим Канунников.