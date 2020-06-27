«Локомотив» обыграл «Рубин» благодаря дублю Миранчука

Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл казанский «Рубин» со счётом 2:0 в гостевом матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Победу московской команде принёс полузащитник Алексей Миранчук, который забил мяч на 23-й минуте, а затем реализовал пенальти на 28-й минуте матча.
«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков. «Рубин» занимает 11-е место, имея в активе 26 очков.
Ранее NEWS.ru писал, что в других матчах 24-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1, грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Сочи», а «Спартак» сыграл вничью с «Уфой».
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