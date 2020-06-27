«Локомотив» обыграл «Рубин» благодаря дублю Миранчука

https://static.news.ru/photo/6e5931ce-b893-11ea-8ed3-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миранчук Фото: ФК «Локомотив»/vk.com

Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл казанский «Рубин» со счётом 2:0 в гостевом матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Победу московской команде принёс полузащитник Алексей Миранчук, который забил мяч на 23-й минуте, а затем реализовал пенальти на 28-й минуте матча.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков. «Рубин» занимает 11-е место, имея в активе 26 очков.

Ранее NEWS.ru писал, что в других матчах 24-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1, грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Сочи», а «Спартак» сыграл вничью с «Уфой».