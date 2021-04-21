«Локомотив» обыграл ЦСКА и вышел в финал Кубка России

https://static.news.ru/photo/cd8dba0c-a2cb-11eb-b0f2-96000091f725_660.jpg Фото: ФК «Локомотив»/vk.com

В матче 1/2 финала Кубка России футбольный клуб «Локомотив» обыграл ЦСКА. Встреча приходила на «РЖД Арене» и завершилась со счётом 3:0.

На седьмой минуте нападающий ЦСКА Саломон Рондон ударом в нижний угол ворот открыл счёт во встрече. Но после просмотра VAR гол отменили, так как мяч попал в руку нападающему.

Уже на 16-й минуте отличились футболисты «Локомотива». Нападающий Франсуа Камано отправил мяч в угол ворот «армейцев». Мяч был забит в соответствии со всеми правилами — 1:0.

Второй гол «Локомотив» забил на старте второго тайма (53-я минута). Полузащитник Мацей Рыбус мягко навесил с углового, а нападающий Фёдор Смолов переправил по невероятной траектории мяч в ворота — 2:0.

На 90-й минуте матча «Локомотив» довёл счёт до разгромного — 3:0. Автором гола стал полузащитник Гжегож Крыховяк.

В финале команда Марко Николича встретится с «Крыльями Советов». Матч состоится в Нижнем Новгороде 12 мая.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал приостановку проекта Европейской Суперлиги.

Напомним, 12 топ-команд объявили о создании новых соревнований. Участниками Суперлиги стали английские клубы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Проект просуществовал два дня. В среду, 21 апреля, Суперлига объявила о приостановке турнира после выхода большей части участников.