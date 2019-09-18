Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

В первом матче группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» обыграл немецкий «Байер 04» со счётом 2:1. 

На 16-й минуте ворота Лукаша Градецкого поразил опорный полузащитник «железнодорожников» Гжегож Крыховяк.

На 25-й минуте чилийский хавбек Чарлес Арангис сравнивает счёт. 

На 37-й минуте разрыв увеличивает россиянин Дмитрий Баринов, делая счёт 2:1. 

Таким образом, «Локомотив» возглавил свою группу, так как «Ювентус» не смог обыграть «Атлетико» (2:2). 

«Лужники» готовы были предоставить арену «Локомотиву» для матчей ЛЧ, ранее писал News.ru.

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