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Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду хочет найти и отблагодарить девушек, которые бесплатно кормили спортсмена бургерами, когда он обучался в академии лиссабонского «Спортинга».

Роналду рассказал об этом в интервью на канале ITV. Футболист вспомнил времена, когда ему пришлось жить в столице Португалии в возрасте 11–12 лет вдали от семьи, оставшейся на Мадейре. Вечером,...