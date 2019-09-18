В первом матче группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» обыграл немецкий «Байер 04» со счётом 2:1.
На 16-й минуте ворота Лукаша Градецкого поразил опорный полузащитник «железнодорожников» Гжегож Крыховяк.
На 25-й минуте чилийский хавбек Чарлес Арангис сравнивает счёт.
На 37-й минуте разрыв увеличивает россиянин Дмитрий Баринов, делая счёт 2:1.
Таким образом, «Локомотив» возглавил свою группу, так как «Ювентус» не смог обыграть «Атлетико» (2:2).
«Лужники» готовы были предоставить арену «Локомотиву» для матчей ЛЧ, ранее писал News.ru.