https://static.news.ru/photo/4e44eab4-616c-11ea-b1df-fa163e074e61_660.jpg Игорь Шалимов Фото: ФК "Ахмат" Грозный/vk.com

Футбольный клуб «Локомотив» обыграл в матче чемпионата России грозненский «Ахмат» со счётом 1:0. Наставник «Ахмата» Игорь Шалимов после игры заявил, что ничья была бы справедливым результатом.

Эмоции отрицательные оставил матч. Первый тайм был достаточно ровный, но «Локомотив» был острее в атаках. Во втором мы бегали без мяча в основном, где-то мы перетерпели, потому что мы играли против квалифицированной команды, которая обладает сильным составом футболистов. Конечно, замены усилили нашу игру, мы стали играть острее, но не смогли реализовать пенальти. Конечно, забей мы пенальти, матч сложился бы иначе, — сказал Шалимов на послематчевой пресс-конференции.

Он также добавил, что ничья была бы правильней, несмотря на то что «Локомотив» больше владел инициативой.

NEWS.ru ранее информировал, что главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин был дисквалифицирован на одну игру.