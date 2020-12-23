«Локомотив» назвал замену Кикнадзе на посту генерального директора

После того, как генеральный директор «железнодорожников» Василий Кикнадзе объявил о том, что покидает этот пост, футбольный клуб «Локомотив»
Его место занял бронзовый призер чемпионата России в составе «красно-зелёных» 1994 года Владимир Леонченко. Анатолий Мещеряков оставил пост председателя совета директоров. На его место пришёл заместитель генерального директора РЖД Александр Плутник.
В новый состав совета директоров вошли Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик.
Как сообщал NEWS.ru, ранее 73-летний бывший наставник московского ««Локомотива»» Юрий Сёмин назвал увольнение генерального директора клуба Василия Кикнадзе ожидаемым событием.