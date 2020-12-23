16+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

«Локомотив» назвал замену Кикнадзе на посту генерального директора

21:47, 23 декабря 2020

После того, как генеральный директор «железнодорожников» Василий Кикнадзе объявил о том, что покидает этот пост, футбольный клуб «Локомотив» объявил об изменениях в руководящем составе по итогам общего собрания акционеров.

Его место занял бронзовый призер чемпионата России в составе «красно-зелёных» 1994 года Владимир Леонченко. Анатолий Мещеряков оставил пост председателя совета директоров. На его место пришёл заместитель генерального директора РЖД Александр Плутник.

В новый состав совета директоров вошли Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик.

Как сообщал NEWS.ru, ранее 73-летний бывший наставник московского ««Локомотива»» Юрий Сёмин назвал увольнение генерального директора клуба Василия Кикнадзе ожидаемым событием.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео