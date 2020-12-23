«Локомотив» назвал замену Кикнадзе на посту генерального директора

73-летний бывший наставник московского ««Локомотива»» Юрий Сёмин считает увольнение генерального директора клуба Василия Кикнадзе ожидаемым событием.

Я ничем не удивлён. Кто плохо сделал свою работу, тех увольняют. Всё закономерно, — заявил тренер изданию «Спорт день за днём». Он подчеркнул, что готов рассмотреть предложение о возвращении в...